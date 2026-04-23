In piazza Città di Lombardia c' è un' oasi di design da visitare gratis e i piatti di Cannavacciuolo

In piazza Città di Lombardia è allestita fino al 26 aprile l'esposizione all'aperto chiamata Oasi Life Experience, che presenta elementi di design e artigianato italiani. L'evento è accessibile gratuitamente e include anche un'area dedicata alla ristorazione con piatti preparati dallo chef Cannavacciuolo. La mostra si sviluppa lungo gli spazi pubblici della piazza e invita i visitatori a esplorare le creazioni esposte.

Piazza Città di Lombardia ospita fino al 26 aprile Oasi Life Experience, una mostra a cielo aperto dedicata al design e all'artigianato italiano. L'iniziativa, promossa dalla Regione Lombardia per il Fuorisalone, trasforma gli spazi della sede regionale in un percorso espositivo che alterna.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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