Torna il sound potente e riflessivo dei Deshedus. Da oggi, 24 aprile, è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali “Siamo in tempo”, il nuovo singolo della band romana che continua a distinguersi per una proposta musicale intensa, capace di unire atmosfere progressive rock a contenuti profondi e attuali. Dopo il successo del brano “Roma”, pubblicato lo scorso novembre, i Deshedus proseguono il loro percorso artistico con un pezzo che invita a fermarsi, riflettere e ritrovare il coraggio di cambiare. “Siamo in tempo” è infatti un vero e proprio manifesto emotivo: una spinta a vivere il presente, liberandosi dal peso del passato e dall’ansia del futuro, con la consapevolezza che nulla è perduto e che il cambiamento è ancora possibile.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Deshedus, esce “Siamo in tempo”: il nuovo singolo tra progressive rock e impegno sociale

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