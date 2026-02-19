Amerigo Verardi a San Cesario | viaggio tra poesia rock e impegno sociale dal 1980 ad oggi

Amerigo Verardi ha portato la sua musica e poesia a San Cesario, dove ha presentato il nuovo libro “Il semplice automatismo dei desideri”. La causa è il suo interesse nel condividere le sue riflessioni e emozioni attraverso versi e canzoni, radicate in oltre quattro decenni di esperienza. Durante l’incontro, Verardi ha raccontato come il suo lavoro unisce musica e impegno sociale, spesso ispirato alle sfide quotidiane. La serata ha attirato molti appassionati desiderosi di ascoltare le sue parole e ascolti live.

San Cesario di Lecce: Incontro con Amerigo Verardi e il suo “Semplice Automatismo dei Desideri”. San Cesario di Lecce si prepara ad accogliere il cantautore e poeta Amerigo Verardi per la presentazione del suo ultimo libro di poesie, “Il semplice automatismo dei desideri”. L’appuntamento, in programma il 27 febbraio 2026 presso la Biblioteca Comunale, vedrà l’autore dialogare con Salvatore Bellanova e Alessandra Greco, offrendo al pubblico un’immersione nel suo universo creativo e riflessivo. L’evento, parte della rassegna “Leggere il presente”, si propone di esplorare le tematiche centrali dell’opera, dalla denuncia sociale alla spiritualità quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Amerigo Verardi al Mediaporto: primo appuntamento della rassegna poetica Amerigo Verardi e il suo "Il semplice automatismo dei desideri" a MesagneIl 3 gennaio 2026, alle ore 19, l'Associazione “G” organizza a Mesagne, in via Castello 20, un nuovo appuntamento con Amerigo Verardi e la presentazione del suo libro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Presentazione di Il semplice automatismo dei desideri di Amerigo VerardiNel suo nuovo libro, Amerigo Verardi ci consegna un grande flusso di coscienza. Fedele, per forma e contenuti, alla corrente della Beat Generation, il testo è quasi del tutto privo di punteggiatura: i ... lecceprima.it Il Semplice Automatismo dei Desideri, Amerigo Verardi al Fondo VerriLECCE - Il cantautore, musicista e poeta Amerigo Verardi presenta il suo libro Il semplice automatismo dei desideri (Collettiva edizioni) in dialogo con Simona Cleopazzo e Stefania Zecca (curatrici ... lecceprima.it Arci Movimenti Aps. Amerigo Verardi · Matteotti di nome. Amerigo Verardi dal vivo a Brindisi! Preparatevi per una serata di grande musica d’autore. Venerdì 20 Febbraio, il palco di ArciMovimenti ospiterà Amerigo Verardi con “Canzoni da [ultima] spiaggia” facebook