Depressione post-partum l’allarme per i papà | se la madre ne soffre il rischio per l’uomo aumenta dell’81%

Negli ultimi anni si è ampliata la consapevolezza sui rischi della depressione post-partum anche tra i padri, anche se l’attenzione si concentra principalmente sulle madri. Uno studio recente evidenzia che quando la madre soffre di depressione post-partum, il rischio che anche il padre ne possa essere colpito aumenta dell’81 per cento. Questa condizione, una volta poco studiata, sta ricevendo maggiore attenzione nel campo della salute mentale familiare.

Condizione sempre più riconosciuta e studiata quando riguarda le madri, la depressione post-partum nei padri resta invece più sfumata. Eppure anche loro, nei mesi successivi alla nascita di un figlio, possono sviluppare sintomi depressivi legati all’ esperienza della neo genitorialità ma che, a differenza della mamma, difficilmente vengono ricondotti a un disturbo vero e proprio. Più spesso invece vengono interpretati come una reazione transitoria alla stanchezza o alla necessità di adattarsi a nuovi equilibri familiari. Un problema sottostimato. Negli ultimi anni la ricerca ha iniziato a colmare questa lacuna, mostrando come la depressione post-partum paterna sia tutt’altro che marginale.🔗 Leggi su Open.online

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