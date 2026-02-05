Il Milan si mette alla ricerca di rinforzi in difesa per la prossima estate. La squadra di Pioli ha già in programma di acquistare almeno due nuovi difensori e si lavora per rafforzare la linea arretrata. Tra i nomi sul tavolo, spunta un grande nome che potrebbe fare il salto di qualità. La campagna di rafforzamento del club rossonero si fa sempre più concreta, con l’obiettivo di tornare in Champions League il prima possibile.

Calciomercato invernale in archivio, con il Milan che - come noto - ha piazzato un colpo in attacco (Niclas Füllkrug) e uno sulla trequarti (Alphadjo Cissè, ma dalla prossima stagione - senza, però, portare a termine altre due missioni all'ordine del giorno. Ovvero, quelle di regalare all'allenatore Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale e un altro esterno destro per il 3-5-2 del tecnico livornese. In estate, il direttore sportivo Igli Tare provvederà a colmare queste lacune. Oggi ci concentriamo in particolare sugli obiettivi per la difesa. PROSSIMA SCHEDA Dal calciomercato di riparazione il Milan è uscito con un pacchetto di cinque difensori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, un altro difensore importante si aggiunge alla lista per il calciomercato estivo

La Vis ha ufficializzato l'ingaggio di Gioacchino Barranco, il difensore classe 2007.

