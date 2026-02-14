Dentro la sfida Dopo Venezia l’obiettivo è sbloccarsi in casa Santoro si prepara a fare gli straordinari

Santoro si impegna a migliorare le sue prestazioni dopo aver conquistato una vittoria a Venezia, una partita che ha dato nuova energia alla squadra. Ora, l’obiettivo è ottenere punti anche tra le mura di casa, dove l’attesa dei tifosi cresce. La squadra si allena intensamente per affrontare la prossima sfida, consapevole che ogni partita rappresenta una svolta importante nel campionato.

La prospettiva non cambia. Non perché il successo di Venezia non sia stato importante, anzi. Ci mancherebbe altro: vincere in casa della capolista non ha mai prezzo. La prospettiva non cambia perché, semplicemente, era noto anche prima di recarsi in laguna che l’incrocio di San Valentino con la Carrarese fosse, in ogni caso, ancor più considerevole, significativo, essenziale. Se si pensa ad un buon piazzamento playoff, è così. Tenere a distanza chi insegue è vitale, seppur il vantaggio di sette punti sia già bottino consistente sui toscani e sul Sudtirol, sia chiaro. Inoltre, c’è sempre quell’asterisco sulla casella ’vittorie casalinghe’ che inizia a stonare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

