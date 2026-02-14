Santoro si impegna a migliorare le sue prestazioni dopo aver conquistato una vittoria a Venezia, una partita che ha dato nuova energia alla squadra. Ora, l’obiettivo è ottenere punti anche tra le mura di casa, dove l’attesa dei tifosi cresce. La squadra si allena intensamente per affrontare la prossima sfida, consapevole che ogni partita rappresenta una svolta importante nel campionato.

La prospettiva non cambia. Non perché il successo di Venezia non sia stato importante, anzi. Ci mancherebbe altro: vincere in casa della capolista non ha mai prezzo. La prospettiva non cambia perché, semplicemente, era noto anche prima di recarsi in laguna che l’incrocio di San Valentino con la Carrarese fosse, in ogni caso, ancor più considerevole, significativo, essenziale. Se si pensa ad un buon piazzamento playoff, è così. Tenere a distanza chi insegue è vitale, seppur il vantaggio di sette punti sia già bottino consistente sui toscani e sul Sudtirol, sia chiaro. Inoltre, c’è sempre quell’asterisco sulla casella ’vittorie casalinghe’ che inizia a stonare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dentro la sfida. Dopo Venezia l’obiettivo è sbloccarsi in casa. Santoro si prepara a fare gli straordinari

Al termine di Napoli-Milan, Allegri ha commentato le prestazioni delle sue stelle e le prospettive future dei rossoneri.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Olimpia per restare viva: con l’Asvel è un’altra sfida da dentro o fuori; Cataldi al centro: è l’uomo dei recuperi. Pedro sfida Noslin e Cancellieri a sinistra; Inter-Juventus accende San Valentino; Perugia si muove, dentro il dossier della Capitale Europea dello sport 2028.

Finale Veneto Referee Challenge Dopo una semifinale a cardiopalma, conquistata battendo Vicenza al tie-break, i nostri arbitri sono pronti a giocarsi tutto nell’atto finale! 4 Marzo Venezia vs Fipav Padova Di solito fischiano… stavolta segnano! Sfi facebook

Dopo aver attraversato le calli di #Venezia, la Fiamma Olimpica prosegue il suo cammino lungo un percorso simbolico che unisce tradizione e contemporaneità, terra e laguna. Dalla terra all’acqua, la Fiamma sale a bordo della gondola e della Serenissi x.com