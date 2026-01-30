Dopo la chiusura subito i lavori per la demolizione e la ricostruzione del ponte sull’Ausente

Dopo la chiusura del ponte sull’Ausente, le ruspe sono già in azione. I lavori di demolizione sono iniziati subito, senza perdere tempo. La strada provinciale 126 Portogaleo, che collega il tratto tra il km 0+820 e il km 1+300, rimane chiusa al traffico e ai pedoni da mercoledì scorso. Le operazioni di ricostruzione partiranno a breve, ma nel frattempo si lavora senza sosta per mettere in sicurezza l’area.

Il traffico interdetto due giorni fa per "le gravi criticità strutturali riscontrate sul ponte". Una decisione, spiegano dalla Provincia "drastica ma indispensabile per tutelare l'incolumità pubblica" A darne notizia la Provincia di Latina dopo la decisione presa due giorni fa di interdire completamente il transito per "le gravi criticità strutturali riscontrate sul ponte" che attraversa il torrente Ausente. Le verifiche tecniche, spiegano da via Costa, "hanno evidenziato un peggioramento delle condizioni di sicurezza, con un concreto rischio di cedimenti, tale da non consentire la circolazione in alcuna forma, neppure con limitazioni".

