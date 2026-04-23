Garlasco l' autrice dell' esposto | De Rensis orienta indagini e tv

Un’esponente ha presentato un esposto che comprende venti pagine di testo, accompagnate da cinque pagine di fotografie e screenshot di chat telefoniche, oltre a circa due ore di registrazioni audio. L’autrice ha accusato De Rensis di influenzare le indagini e di influenzare anche la copertura mediatica. La documentazione è stata consegnata alle autorità competenti e riguarda aspetti legati alle attività investigative e comunicative del soggetto coinvolto.

AGI - Venti pagine scritte, più altre cinque tra fotografie e screenshot di chat telefoniche, oltre a un paio d'ore di audio in allegato. L' esposto lungo e complesso sul caso Garlasco depositato stamane in Procura Generale dallo Studio legale Gasperini-Fabrizi contiene le considerazioni di una giornalista televisiva indirizzate soprattutto sulla gestione mediatica delle notizie relative all' indagine della Procura di Pavia che vede accusato Andrea Sempio per l' omicidio di Chiara Poggi. Stando a quanto ha potuto leggere l' AGI, la giornalista individua in Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, colui che non solo avrebbe orientato i contenuti di alcuni programmi televisivi di cui era ed è spesso ospite ma avrebbe cercato anche di "dare la linea" alle attività investigative portate avanti dagli inquirenti.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco, l'autrice dell'esposto: "De Rensis orienta indagini e tv" Garlasco, il commento dell'avv De Rensis sulla perizia di Denise Albani - Vita in diretta 27/11/2025 Notizie correlate Garlasco, De Rensis sbrocca in tv: "In caciara la butta lei!"Gisele Bündchen ha festeggiato il primo compleanno del figlio più piccolo insieme al marito Joaquim Valente, 38 anni, istruttore di Brazilian... “Quando è stata aggredita Chiara”. Garlasco, De Rensis ribalta tutto in tvA quasi vent’anni dal delitto che ha sconvolto la provincia pavese, il caso Garlasco torna al centro del dibattito pubblico. Altri aggiornamenti Si parla di: Delitto di Garlasco, Napoleone, sistema Pavia e persino strage di Erba? Dovete sapere di Tavaroli, delle spie della Squadra Fiore e dell'enorme scandalo Telecom-Sismi. Garlasco, nuovi audio in Procura a Milano rilanciano l’ipotesi di depistaggio nelle indaginiNuovi audio sul delitto di Garlasco: cosa emerge davvero Nuovi audio, depositati presso la Procura generale di Milano, rilanciano il mistero del delit ... assodigitale.it Garlasco, né Sempio né Stasi: rispunta l’ipotesi del killer esternoA Garlasco riprende quota l'ipotesi di un killer esterno, mentre le nuove perizie e testimonianze sono favorevoli a Sempio e Stasi ... panorama.it