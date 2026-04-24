Oggi si svolge un incontro decisivo nel processo legato al delitto di Garlasco, con la possibilità di determinare il destino di Sempio e Stasi. La riunione si concentra sulle evidenze raccolte e sulle posizioni delle parti coinvolte, in attesa di una decisione che potrebbe chiudere un capitolo importante di questa vicenda giudiziaria. La vicenda resta sotto i riflettori, mentre si attende l’esito del vertice.

Il caso Garlasco torna a muoversi lungo una linea sottile, sospesa tra la solidità di una verità giudiziaria ormai definitiva e la pressione crescente di una nuova indagine che, a distanza di quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, sembra voler rimettere in discussione ciò che appariva ormai chiuso, cristallizzato, archiviato nella memoria giudiziaria e mediatica del Paese. Oggi è il giorno del confronto, quello in cui il procuratore di Pavia Fabio Napoleone varcherà le porte della Procura generale di Milano per un vertice che, al di là delle formule ufficiali e della prudenza istituzionale, rappresenta un passaggio chiave, forse decisivo, nel percorso che dovrebbe portare alla chiusura dell’indagine riaperta all’inizio del 2025 e che vede indagato Andrea Sempio.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Delitto di Garlasco, svolta finale: oggi il vertice che potrebbe decidere il futuro di Sempio (e di Stasi)

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