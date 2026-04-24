Delitto di Garlasco sangue pedali orari | i nodi della revisione per Stasi

La Procura di Pavia non potrà proporre la revisione del processo a carico di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La decisione è stata comunicata in seguito a un procedimento giudiziario che coinvolge elementi come tracce di sangue, dettagli sui pedali e gli orari ricostruiti. Le parti coinvolte continueranno a discutere sui vari aspetti del caso, tra cui le prove e le procedure legali.

Delitto di Garlasco: non potrà essere la Procura di Pavia a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. A caricarsi l’eventuale istanza dovrà essere la Procura generale di Milano o, in alternativa, la difesa del condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Garlasco. Al termine della riunione di 45 minuti con il Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, la Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha affermato che studierà le carte che le saranno inviate nelle prossime settimane, valuterà “se chiedere ulteriori atti” e infine deciderà se avanzare istanza di revisione del processo. “Non sarà uno studio né veloce né facile”, ha aggiunto l’alta magistrata.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Delitto di Garlasco, chiesta una proroga per le analisi del computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi

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