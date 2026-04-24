Nelle prossime settimane, la procura di Pavia concluderà le nuove indagini relative al caso di Garlasco. La vicenda riguarda la possibile revisione della condanna di Alberto Stasi, coinvolto in un omicidio avvenuto diversi anni fa. La decisione sulla revisione della sentenza potrebbe portare a sviluppi importanti nel procedimento giudiziario in corso. La questione è al centro dell’attenzione pubblica e mediatica, con aggiornamenti attesi a breve.

Gli inquirenti sarebbero convinti di aver raccolto sufficienti elementi a sostegno della loro ipotesi che ha al centro Sempio come presunto autore del delitto. Amico del fratello della vittima, all’epoca aveva 19 anni. Non ci sarebbero invece elementi sulla collocazione sulla scena del delitto Alberto Stasi, oggi 41enne, condannato in via definitiva per l’omicidio. Ce ne sarebbero invece altri in contrasto con quelli riportati nelle sentenze di condanna per l'allora fidanzato di Chiara. Per lui ci potrebbe essere una richiesta di revisione della sentenza che lo ha portato in carcere. Si parla solo di Sempio e di nessuna delle altre infinite storie che sono state legale al caso negli ultimi mesi: dai festini al santuario della Bozzola ai ruoli di altri comprese le gemelle Cappa, cugine della vittima, che sono estranee alla vicenda.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Delitto di Garlasco, possibile revisione della condanna di Alberto Stasi

Delitto Garlasco, tutti i dubbi sulla condanna di Alberto Stasi - Ore 14 Sera 20/11/2025

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