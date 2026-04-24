Delitto di Garlasco la Procura | Stasi va liberato Ma iter lungo e difficile

La Procura di Pavia ha annunciato l’avvio delle procedure per la liberazione di Alberto Stasi, condannato per un delitto avvenuto a Garlasco. La decisione si basa sulla convinzione che la condanna sia ormai da considerarsi ingiusta. Tuttavia, le procedure legali richiedono tempi lunghi e fasi complesse, che rendono ancora incerto il percorso verso la libertà dell’uomo.

E’ ufficialmente partito l’iter per portare Alberto Stasi fuori dal carcere, interrompendo l’espiazione di una condanna ormai considerata ingiusta anche dalla Procura di Pavia. Nell’incontro di questa mattina tra il procuratore pavese Fabio Napoleone e il procuratore generale di Milano Francesca Nanni sono state gettate le basi dell’iter per la revisione della condanna dell'ex bocconiano per l’uccisione della sua fidanzata Chiara Poggi, il 13 agosto 2007. Un iter non immediato, perché la valutazione dell’imponente materiale raccolto da Pavia nella nuova inchiesta “non sarà né facile né veloce”, spiega la Nanni. Ma l’incontro di oggi segna comunque la svolta tanto attesa da Stasi e dai suoi legali, Giada Bocellari e Antonio De Rensis.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Delitto di Garlasco, la Procura: Stasi va liberato. "Ma iter lungo e difficile" Delitto di Garlasco, il giallo delle scarpe di Alberto Stasi: chi chiede la nuova analisi Notizie correlate Garlasco, per la Procura Stasi non era sulla scena del delitto. E spuntano gli audio citati da BruzzoneLa nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, quella che vede indagato Andrea Sempio per concorso in omicidio, dovrebbe essere... Delitto di Garlasco, la Procura di Pavia verso la richiesta di revisione per StasiLa Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni e l'avvocato generale Lucilla Tontodonati hanno incontrato il procuratore di Pavia, Fabio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Delitto di Garlasco, spuntano audio inediti: Ipotesi depistaggio nelle indagini; Esposto in Procura su presunti depistaggi nell'inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi; Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo; Mattino Cinque: Il caso di Garlasco con tutti gli aggiornamenti Video. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia pronta a chiedere revisione processo StasiSul tavolo la richiesta di revisione del processo in cui Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi . rainews.it Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo StasiLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, oggi vertice in Procura. Pm pronti a chiudere le indagini su Sempio ... tg24.sky.it Si avvicina la conclusione delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, caso che continua a far discutere l’opinione pubblica. Gli accertamenti condotti dai magistrati e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano sono ormai prossimi alla chiusura. Second - facebook.com facebook