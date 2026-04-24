Delitto di Garlasco la nuova ricostruzione e la possibile richiesta di revisione Cosa succede adesso

Il caso di Garlasco si avvicina a una fase decisiva, con i pubblici ministeri che hanno messo insieme gli ultimi pezzi della ricostruzione. Dopo anni di indagini e processi, la procura ha dichiarato che il quadro è quasi completo e si prepara a valutare eventuali richieste di revisione. La vicenda, che ha coinvolto diverse testimonianze e analisi, ora si trova in una fase di definizione ufficiale.

Garlasco, 25 aprile 2026 – Non è più tempo di ipotesi: per i pm il nuovo mosaico del caso Garlasco è quasi completo. Mentre si aspetta la conclusione formale delle indagini, la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone si incontrano lontano dalle telecamere e fuori da Palazzo di Giustizia. Un vertice che dura quasi un’ora nel quale Napoleone aggiorna la procuratrice sulle indagini per l’omicidio di Chiara Poggi riaperte nel gennaio 2025 (i termini scadono a luglio, ma la chiusura sarebbe già prevista entro la fine di maggio) e che si sono focalizzate sull’amico del fratello della vittima, Andrea Sempio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione e la possibile richiesta di revisione. Cosa succede adesso Delitto di Garlasco, la svolta sul DNA: cosa succede ora Notizie correlate Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processoMancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato per la morte di Chiara Poggi l'amico del fratello,... Delitto di Garlasco, verso la revisione del processo Stasi: la Procura apre a un possibile erroreLa Procura si muove verso una possibile revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Delitto di Garlasco, spuntano audio inediti: Ipotesi depistaggio nelle indagini; Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo; Esposto in Procura su presunti depistaggi nell'inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi. Delitto di Garlasco, svolta finale: oggi il vertice che potrebbe decidere il futuro di Sempio (e di Stasi)Vertice decisivo oggi a Milano tra Procura di Pavia e Procura generale: verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, mentre le nuove analisi riaprono il nodo della revisione del processo Stasi. panorama.it Delitto di Garlasco, vertice in procura su revisione processo Stasi. Il pg di Milano: Non sarà veloce né facileSi è concluso dopo 45 minuti l'incontro ufficiale fra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, sul tema ... lapresse.it Definite dal codice di procedura penale come "nuove prove", ecco cosa c'è dietro la possibile revisione del processo sul delitto di #Garlasco - facebook.com facebook Delitto di #Garlasco, la procura di Pavia chiede la revisione della condanna di Stasi: cosa può succedere x.com