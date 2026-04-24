Nella città di Garlasco, le autorità giudiziarie stanno analizzando alcuni audio registrati che potrebbero indicare una pista diversa rispetto all’indagine originaria sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. La Procura di Pavia e la Procura Generale di Milano sono coinvolte in questa nuova fase investigativa, che riguarda la riapertura del caso e l’esame di elementi finora non considerati.

GARLASCO (Pavia) Un filo doppio, tra la Procura di Pavia e la Procura Generale di Milano, che passa da Garlasco, per la riaperta inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007. Due binari, non è al momento dato sapere se paralleli o se si stiano incrociando. Gli " audio misteriosi ", di cui in televisione si dibatte da diverse settimane, ieri "sono stati formalmente depositati all’attenzione della Procura Generale di Milano", come reso noto dallo Studio legale Gasperini Fabrizi di Roma. E proprio nell’uffico milanese della procuratrice generale Francesca Nanni sarebbe atteso per oggi un incontro, chiesto dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delitto di Garlasco. In Procura audio misteriosi: "Indicano pista alternativa"

GARLASCO, OMICIDIO CHIARA POGGI: GLI AUDIO E UNA PISTA ALTERNATIVA

Notizie correlate

Garlasco, gli audio misteriosi sulla pista alternativa: "Una querela in più. Stavolta è calunnia”Che i social si siano lasciati prendere la mano sulle nuove indagini relative al delitto di Garlasco non è una novità.

Garlasco, depositati in procura a Milano AUDIO su presunto depistaggio nella nuova inchiesta: "C'è una pista alternativa"Gli audio depositati si riferiscono a conversazioni carpite quest'anno e si riferirebbero a una presunta pista alternativa che coinvolge più persone,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, spuntano audio inediti: Ipotesi depistaggio nelle indagini; Esposto in Procura su presunti depistaggi nell'inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi; Caso Garlasco, nuovo scenario da audio con conversazioni 'rubate' quest'anno; Garlasco, le indiscrezioni sulla consulenza informatica di Paolo Dal Checco sul pc di Chiara Poggi.

Delitto di Garlasco. In Procura audio misteriosi: Indicano pista alternativaNelle conversazioni depositate ci sarebbe anche il legale di Stasi, De Rensis. L’avvocato: Non oriento io le indagini. La criminologa Bruzzone: dialoghi farneticanti. Oggi possibile un confronto fra ... quotidiano.net

Garlasco, nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio: cosa filtraUna verità alternativa sul delitto di Garlasco? In Procura sono stati depositati gli audio di cui parlava Bruzzone: l'indiscrezione sul depistaggio ... virgilio.it

Cronaca. Delitto di Garlasco, nuovi audio su un presunto depistaggio depositati in Procura - facebook.com facebook