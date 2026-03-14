Gli audio sospetti sulla pista alternativa legata al delitto di Garlasco sono al centro di un nuovo episodio legale. L’accusa ha presentato una querela, questa volta contestando accuse di calunnia. I social continuano a diffondere supposizioni e notizie non verificate sulle indagini, alimentando un clima di confusione e polemiche. La vicenda coinvolge diverse persone e si sviluppa in un contesto di tensione crescente.

Che i social si siano lasciati prendere la mano sulle nuove indagini relative al delitto di Garlasco non è una novità. Tuttavia le teorie alternative, che ormai sconfinano abbondantemente nelle teorie del complotto, non mancano. Ma c’è chi non ci sta e denuncia a chi di dovere. Per questa ragione la criminologa Roberta Bruzzone avrebbe consegnato agli inquirenti degli audio di alcune ore in cui tre soggetti interloquiscono in merito a una più che fantasiosa teoria sul delitto di Chiara Poggi, occorso il 13 agosto 2007. “Abbiamo portato questi audio dove dovevano andare, sono arrivati a destinazione, te lo confermo. In Procura a Milano”, ha dichiarato Bruzzone in un’intervista a Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, gli audio misteriosi sulla pista alternativa: "Una querela in più. Stavolta è calunnia”

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