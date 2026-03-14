Garlasco gli audio misteriosi sulla pista alternativa | Una querela in più Stavolta è calunnia
Gli audio sospetti sulla pista alternativa legata al delitto di Garlasco sono al centro di un nuovo episodio legale. L’accusa ha presentato una querela, questa volta contestando accuse di calunnia. I social continuano a diffondere supposizioni e notizie non verificate sulle indagini, alimentando un clima di confusione e polemiche. La vicenda coinvolge diverse persone e si sviluppa in un contesto di tensione crescente.
Che i social si siano lasciati prendere la mano sulle nuove indagini relative al delitto di Garlasco non è una novità. Tuttavia le teorie alternative, che ormai sconfinano abbondantemente nelle teorie del complotto, non mancano. Ma c’è chi non ci sta e denuncia a chi di dovere. Per questa ragione la criminologa Roberta Bruzzone avrebbe consegnato agli inquirenti degli audio di alcune ore in cui tre soggetti interloquiscono in merito a una più che fantasiosa teoria sul delitto di Chiara Poggi, occorso il 13 agosto 2007. “Abbiamo portato questi audio dove dovevano andare, sono arrivati a destinazione, te lo confermo. In Procura a Milano”, ha dichiarato Bruzzone in un’intervista a Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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