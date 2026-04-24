Deleghe al consigliere provinciale Di Diego Avs rompe con Menna

Il consigliere provinciale Di Diego ha ricevuto deleghe ufficiali, mentre il movimento politico Avs ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con il sindaco e il suo staff. Nei mesi scorsi, Europa Verde Avs aveva sostenuto e votato a favore del presidente Menna all’interno del centrosinistra. La rottura tra il movimento e le figure di riferimento locali è stata comunicata attraverso una dichiarazione pubblica.

“Come amministratori di Europa Verde Avs, abbiamo sostenuto e votato il presidente Menna all’interno del centrosinistra. Tuttavia, all’indomani della sua elezione alla Provincia di Chieti, sono state assunte decisioni rilevanti senza alcun confronto con la comunità politica di riferimento”. Rita.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Provincia, il consigliere di centrodestra Di Diego appoggia MennaA un mese dalle elezioni provinciali, si registrano nuovi equilibri all'interno dell'ente guidato dal presidente Francesco Menna. Assegnate le deleghe ai consiglieri provinciali, il presidente Menna tiene per sé opere e società partecipateNella mattinata di mercoledì 22 aprile, il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha firmato il decreto di assegnazione delle deleghe... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Provincia, Lotesoriere rifiuta le deleghe: Resto all'opposizione, come chiede Fratelli d'Italia; Assegnate le deleghe ai consiglieri provinciali, il presidente Menna tiene per sé opere e società partecipate; Oristano, il presidente Pireddu assegna le deleghe ai consiglieri provinciali: resta fuori Uras; Provincia: assegnate le deleghe ai dieci consiglieri. Consiglieri provinciali PD restituiscono deleghe dopo la candidatura di Rasero a presidente della BancaRiceviamo e pubblichiamo. I consiglieri provinciali del Partito Democratico, Andrea Gamba e Alessandro Negro restituiscono le rispettive deleghe a seguito ... atnews.it Deleghe ai consiglieri della Provincia, Campo largo: Certificazione delle difficoltà del centrodestra oristaneseNon può essere presentata come la soluzione ai problemi dell’Ente. Al contrario, appare come la certificazione di una difficoltà politica profonda del centrodestra oristanese, che oggi emerge in tutt ... linkoristano.it NanoTV. . #Napoli- Tensioni nella giunte di Manfredi su deleghe e Assessori: rischio nuovi attriti in maggioranza Servizio di #RossellaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Deleghe istituzionali usate come clave Nel mirino la #FASI: diffide, richieste, minacce di revoca. Poi la nomina in Consulta della presidente della SEU, associazione scissionista, con dubbi degli uffici del Consiglio. A perdere sono gli #emigrati sardi. x.com