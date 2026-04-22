Assegnate le deleghe ai consiglieri provinciali il presidente Menna tiene per sé opere e società partecipate

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile, il presidente della Provincia di Chieti ha firmato il decreto che assegna le deleghe ai consiglieri provinciali. Il presidente ha deciso di mantenere per sé le competenze relative alle opere pubbliche e alle società partecipate. Le deleghe sono state distribuite ai consiglieri in modo ufficiale e formale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle assegnazioni.

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile, il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha firmato il decreto di assegnazione delle deleghe ai consiglieri. A Roberto Nardone, consigliere comunale di San Vito Chietino, le deleghe a Via Verde della Costa dei Trabocchi da Francavilla al.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Municipio Bassa Val Bisagno: assegnate le deleghe ai consiglieri, nomi e incarichiAntonino Tripodi (Gruppo Consiliare Partito Democratico Silvia Salis Sindaca): patrimonio a uso sportivo. Leggi anche: Sindaco ridisegna le deleghe: incarichi tematici ai consiglieri Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il sindaco Masci ufficializza le deleghe assegnate agli assessori; Assegnate le deleghe; Nuove deleghe in seno al Libero Consorzio Comunale di Siracusa; Marsala. Grillo assegna le ultime deleghe. E dà contributi a go go. Oristano, il presidente Pireddu assegna le deleghe ai consiglieri provinciali: resta fuori UrasCi sono voluti sette mesi dalle elezioni provinciali e un lungo iter per l’approvazione dello statuto, ma ora la Provincia di Oristano ha finalmente una squadra di governo pienamente operativa. Il pre ... unionesarda.it Provincia di Oristano, il presidente Paolo Pireddu assegna le deleghe ai consiglieriSi parte da Domenica Gallus, quota Partito Sardo d’Azione e sindaco di Paulilatino, al quale è stata assegnata la delega Welfare territoriale e Sanità. Al consigliere oristanese Antonio Iatalese (Udc) ... linkoristano.it L’attenzione degli inquirenti è rivolta al filone delle risorse finanziarie assegnate al sistema sanitario provinciale e in particolare all’acquisto da parte dell’Asp di prestazioni di assistenza sociosanitaria e sanitaria territoriale effettuate dal privato accreditato - facebook.com facebook Assegnate le deleghe x.com