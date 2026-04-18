Provincia il consigliere di centrodestra Di Diego appoggia Menna

A circa un mese dalle elezioni provinciali, si nota un nuovo assetto tra i componenti dell’ente. Il consigliere di centrodestra ha annunciato il suo sostegno al presidente in carica, Francesco Menna. Questa decisione modifica le alleanze all’interno dell’assemblea, che già in passato ha visto confronti tra le diverse forze politiche presenti. Restano ancora da definire gli equilibri finali prima del voto.

A un mese dalle elezioni provinciali, si registrano nuovi equilibri all'interno dell'ente guidato dal presidente Francesco Menna. La sua maggioranza incassa, infatti, l'appoggio del consigliere provinciale Enzo Di Diego, il terzo più votato nella lista di centrodestra. Consigliere comunale di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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