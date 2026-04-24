Una delegazione iraniana, guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, arriverà a Islamabad in serata. La delegazione comprende alcuni rappresentanti di Teheran e si recherà in Pakistan per incontri ufficiali. La visita si svolgerà nei prossimi giorni, anche se non sono stati resi noti i dettagli delle discussioni previste. La visita arriva in un momento di attenzione internazionale sulla regione.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è atteso a Islamabad in serata con una piccola delegazione di Teheran. Lo riferiscono fonti governative pachistane, che danno ormai come vicino un secondo round di negoziati di pace a tra Stati Uniti e Iran, a seguito di colloqui con la squadra di mediazione. L’agenzia di stampa iraniana Irna ha intanto confermato che Araghchi si recherà in visita a Islamabad e poi anche a Muscat e Mosca, senza però specificare se in occasione della tappa in Pakistan incontrerà anche rappresentanti americani: «L’obiettivo di questo viaggio sono consultazioni bilaterali, discussioni e colloqui sulle trasformazioni in corso nella regione, nonché sull’ultima situazione della guerra imposta dagli Stati Uniti e dal regime israeliano contro l’Iran».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Delegazione iraniana con Araghchi verso il Pakistan

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Nessuna delegazione iraniana a #Islamabad. #Teheran frena sui negoziati diretti. le trattative contiuano sotto traccia, ma i pasdaran devono fare i conti anche con le spaccature interne al regime facebook