Una delegazione iraniana, guidata dal presidente del Parlamento, è giunta a Islamabad nelle prime ore di sabato. La visita si svolge in un momento di attenzione internazionale, mentre si intensificano i contatti tra Iran e Pakistan. La televisione di stato iraniana ha confermato l’arrivo del gruppo, senza fornire dettagli sulle discussioni previste o sugli obiettivi della visita.

La delegazione iraniana guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Qalibaf è arrivata a Islamabad nelle prime ore di sabato, secondo quanto riportato dalla televisione di stato iraniana. La delegazione comprende esperti di sicurezza, politici, militari, economici e legali. Il rapporto afferma che i negoziati inizieranno solo se l’altra parte accetterà le precondizioni poste dall’Iran. Poche ore prima, Qalibaf aveva pubblicato sui social media un messaggio in cui affermava che due punti su cui si era concordato di comune accordo – un cessate il fuoco in Libano e il rilascio dei beni iraniani bloccati – non erano ancora stati attuati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Una delegazione iraniana è arrivata a Islamabad in Pakistan per colloqui con gli Stati Uniti

Leggi anche: Iran: delegazione Teheran arrivata in Pakistan per colloqui con gli Usa

Islamabad sotto lockdown: il Pakistan ospita i primi colloqui diretti tra Stati Uniti e IranLe strade di Islamabad sono deserte per un improvviso ponte di due giorni, istituito per garantire un rigoroso lockdown di sicurezza nella capitale...

Iran-US Talks In Islamabad Uncertain As Tehran Demands Lebanon Ceasefire And Israel Slams Pakistan

Temi più discussi: I negoziati in Pakistan saranno complicati; Iran e Stati Uniti, negoziati sospesi per tensioni in Libano; Media, 'la delegazione dell'Iran è arrivata a Islamabad'; Usa-Iran, colloqui in salita. Trump: Apriremo Stretto di Hormuz con o senza Teheran.

Iran e Stati Uniti a Islamabad: precondizioni, tensioni e scenari per la treguaLa visita a Islamabad apre una fase negoziale fragile: tra le richieste dell'Iran su Libano e asset congelati e le pressioni di Washington, il dialogo rimane in bilico ... notizie.it

Guerra Usa-Iran, probabile rinvio colloqui al pomeriggio. Delegazione Teheran con 71 persone. Trump minacciaI colloqui tra Iran e Stati Uniti a Islamabad probabilmente subiranno un rinvio. Contrariamente a quanto riportato in precedenza i negoziati dovrebbero iniziare nel pomeriggio, secondo quanto riferito ... leggo.it

Radio1 Rai. . #MedioOriente Oggi è il giorno dei negoziati in Pakistan tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Tra i nodi da sciogliere il cessate il fuoco in Libano, condizione essenziale per Teheran, e lo sblocco dello Stretto di #Hormuz, che #Trump ritiene de - facebook.com facebook

Nuovi attriti tra Stati Uniti e Iran sui pedaggi per attraversare lo Stretto di Hormuz L’Osservatore Romano x.com