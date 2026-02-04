Il violinista Gibboni vincitore del premio Paganini in concerto con l’orchestra al Flaiano

Sabato sera all’auditorium Flaiano di Pescara, il violinista Giuseppe Gibboni torna a esibirsi con l’orchestra Colibrì Ensemble. Il vincitore del premio Paganini si prepara a salire sul palco alle 19, portando la sua musica in una serata molto attesa.

Sarà il violinista di fama internazionale, Giuseppe Gibboni, a calcare il palco dell'auditorium Flaiano di Pescara insieme al Colibrì Ensemble, sabato 7 febbraio, alle 19. Si tratta dell'ottavo appuntamento della stagione 2025-2026: Gibboni eseguirà il concerto di Sibelius, caposaldo del.

