La rassegna "Il Maggio dei libri" torna a Ortona per la sua terza edizione. Il progetto nasce dalla sinergia tra il Cinema Auditorium Zambra, con direzione artistica di Unaltroteatro con Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio, e la Libreria Moderna Fabulinus & Minerva, curata con dedizione da Micaela e Francesco Ortolano. Le presentazioni si terranno alternativamente presso l'auditorium Zambra e la libreria Moderna. "Siamo entusiasti di inaugurare questa nuova edizione che vede la letteratura protagonista assoluta - dichiarano gli organizzatori. - Il nostro obiettivo è creare uno spazio di dialogo dove le storie prendono vita, offrendo al pubblico occasioni di incontro profondo con autori di rilievo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - "Il Maggio dei Libri", a Ortona anteprima d’eccezione con il candidato al premio Strega Vito Di Battista

Articoli correlati

Leggi anche: Vito Di Battista e il suo romanzo ambientato sulla costa dei trabocchi al premio Strega 2026

Leggi anche: ’Parlami morte’ candidato al Premio Strega

Approfondimenti e contenuti su Strega Vito Di

Temi più discussi: I dodici libri candidati al Premio Strega Poesia 2026; Premio Strega Poesia 2026: ecco i 12 libri che puntano alla cinquina; Premio Strega Poesia 2026: i dodici libri candidati; Premio Strega Poesia 2026, la dozzina annunciata a Libri Come.

Il Maggio dei Libri, a Ortona anteprima d’eccezione con il candidato al premio Strega Vito Di BattistaLa rassegna Il Maggio dei libri torna a Ortona per la sua terza edizione. Il progetto nasce dalla sinergia tra il Cinema Auditorium Zambra, con direzione artistica di Unaltroteatro con Lorenza Sorin ... chietitoday.it

Premio Strega 2025: ecco i 5 libri finalistiLa serata conclusiva del Premio Strega 2025, il riconoscimento letterario più importante in Italia, si avvicina e ieri sera, in diretta da Teatro Romano di Benevento, è stata svelata la cinquina dei ... gazzetta.it

CANDIDATO AL PREMIO STREGA 2026 #VitoDiBattista arriva a #Spoltore con Dove cadono le comete. Una storia tra memoria, guerra e identità abruzzese. @ladolcevitamag_ #LaDolceVitaMagazine #PremioStrega2026 #Abruzzo #Libri #Cultura x.com

Spoltore celebra la grande narrativa: Di Battista presenta “Dove cadono le comete” Il 2 aprile, a Spoltore, ci sarà lo scrittore Vito Di Battista che presenterà "Dove cadono le comete" (Feltrinelli), opera candidata al Premio Strega 2026. Alessandra Comune di S - facebook.com facebook