Degustazioni e solidarietà sulla Moby Legacy domenica 26 aprile l' appuntamento con Tra Cielo e Mare

È tutto pronto sulla Moby Legacy, la nave traghetto più grande del mondo ormeggiata al porto di Livorno, in vista di domenica 26 aprile, quando dalle 11:30 alle 15 si terrà la seconda edizione di “Tra Cielo e Mare - Le eccellenze toscane del gusto sulle ali della solidarietà”. L’iniziativa.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Si parla di: Solidarietà sulla Moby Legacy, Tra cielo e mare per la Mayor Von Frinzius.

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