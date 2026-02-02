Al Teatro del Lido In volo Dal bosco al mare Tra terra e cielo domenica 8 febbraio

Domenica 8 febbraio al Teatro del Lido si tiene “In volo. Dal bosco al mare. Tra terra e cielo”, un laboratorio per bambini tra i 7 e i 10 anni. L’evento è organizzato da Gioia Marchegiani e permette ai più piccoli di scoprire il mondo dell’arte attraverso attività pratiche e coinvolgenti. L’appuntamento inizia alle 17 e promette di essere un momento divertente e creativo per le famiglie che vogliono trascorrere il pomeriggio insieme.

IN VOLO Dal bosco al mare. Tra terra e cielo a cura di Gioia Marchegiani laboratorio per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni Domenica 8 febbraio ore 17 @Teatro del Lido In volo. Dal bosco al mare. Tra terra e cielo è il laboratorio al Teatro del Lido rivolto a bambine e bambini dai 7 ai 10 anni domenica 8 febbraio alle 17. Un laboratorio di illustrazione guidato da Gioia Marchegiani in cui fantasia e colore danno vita a uccelli reali e immaginari, in un viaggio creativo tra boschi, mari e cieli da esplorare con l'immaginazione. Con il disegno e tanti colori i partecipanti dipingeranno uccelli straordinari, ascoltando le loro storie e quelle degli uccelli immaginari che nascono dalla fantasia.

