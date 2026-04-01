In un clima segnato dai recenti conflitti tra l’ex presidente statunitense e il governo israeliano contro l’Iran, si susseguono segnali di tensione tra l’Italia e l’Unione Europea. La premier italiana sta valutando misure di austerità in risposta alle nuove sfide geopolitiche, mentre l’Europa esprime timori e si oppone a determinate scelte finanziarie del governo nazionale. La situazione si sviluppa in un quadro di crescente complessità internazionale.

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© Cms.ilmanifesto.it - L’abbraccio mortale con Trump e i ‘No’ dell’Europa: Meloni verso l’austerità

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