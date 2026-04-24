Deficit così il Superbonus di pochi ha beffato tutti gli altri italiani

La settimana è stata segnata dalla pubblicazione dei dati sul deficit italiano, che nel 2025 si attesta oltre il 3 per cento. Questa soglia, stabilita dall’Unione Europea, rappresenta un limite oltre il quale l’Italia rimane sotto procedura di infrazione. La notizia ha riguardato anche il Superbonus, con alcuni beneficiari che sono riusciti ad approfittarne più di altri, creando una disparità tra i cittadini.

La notizia economica della settimana è stata la quantificazione del deficit (la differenza tra entrate fiscali e spese pubbliche) 2025 oltre il limite del 3%, che per la Commissione Ue impedisce l’uscita dell’Italia dalla procedura d’infrazione. Un’uscita che – a grandi linee - permetterebbe al governo di avere più flessibilità nelle tasse e nella spesa pubblica. Il punto è che, per la prima volta, il mancato obiettivo del 3% suona un po’ come una beffa. Eurostat ha confermato il dato Istat del 3 aprile di un disavanzo pari a 69,381, che calcolato sul Pil (2.259 miliardi nel 2025) pesa per il 3,07%. E si arrotonda al 3,1%. Stare sotto al 3% era dunque una questione di una manciata di milioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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