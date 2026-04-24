Durante un vertice dell’Unione Europea tenutosi a Nicosia il 23 aprile, è stato annunciato che il deficit italiano si attesta al 3,1% del PIL, rispetto al 3,3% previsto. La cifra, inferiore alle aspettative, mira a includere anche i debiti derivanti dal Superbonus, che dovranno essere assorbiti entro le prossime elezioni politiche. La premier ha comunicato ufficialmente questa cifra, sottolineando l’intenzione di rispettare gli obiettivi di bilancio.

? Cosa sapere Meloni annuncia deficit al 3,1% durante il vertice UE a Nicosia il 23 aprile.. Il dato inferiore al 3,3% previsto deve assorbire i debiti Superbonus entro le elezioni.. A Nicosia, il 23 aprile 2026, Meloni ha delineato i nuovi equilibri dei conti pubblici italiani durante un incontro informale tra i leader dell’Unione Europea, evidenziando una gestione del deficit che supera le aspettative iniziali del governo. La Presidente del Consiglio ha illustrato un quadro economico caratterizzato da una riduzione significativa della spesa pubblica rispetto all’inizio del mandato. Al momento della presa in carica, infatti, il disavanzo era attestato all’8,1 per cento, mentre le rilevazioni attuali indicano un valore del 3,1 per cento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Deficit al 3,1%: il successo dei conti tra rigore e l’ombra del Superbonus

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