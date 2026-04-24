Decreto sicurezza vengono espunte le aggravanti nei confronti di chi aggredisce i militari

Un nuovo decreto sicurezza elimina le aggravanti previste per chi aggredisce i militari impiegati nelle operazioni di sicurezza. Secondo i dettagli del provvedimento, non sono più previste tutele specifiche per i militari dell’Esercito e delle Forze Armate durante le attività di presidio e controllo sul territorio. La decisione è stata comunicata in un breve comunicato ufficiale, senza ulteriori approfondimenti o spiegazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Nessuna forma di tutela nel dl sicurezza per i militari dell’Esercito e delle Forze Armate impiegati nell’operazione Strade Sicure e nell’esercizio delle loro funzioni”. Un clamoroso dietro front dopo che queste norme erano state garantite da eminenti esponenti della maggioranza. A segnalare la fragorosa svita normativa è USMIA Esercito, il primo sindacato dei militari che aveva avviato da tempo una serie di interlocuzioni con rappresentanti parlamentari al fine di emendare norme specifiche a favore di chi, quotidianamente, opera a tutela della pubblica sicurezza. La misteriosa mano che ha espunto dall’atto senato numero 1818 gli emendamenti 11.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Decreto sicurezza, vengono espunte le “aggravanti” nei confronti di chi aggredisce i militari Notizie correlate Leggi anche: Meloni, la sicurezza con giudizio. Mattarella lima il decreto. Fermi, pene, aggravanti. Nordio evoca le Brigate Rosse Leggi anche: Decreto Sicurezza 2026, tutte le misure che riguardano la scuola: arresto per chi aggredisce il personale, multe per i genitori, cultura della legalità, divieto di vendita coltelli. [LO SPECIALE] Panoramica sull’argomento Si parla di: TUTELE NEGATE AI MILITARI: CANCELLATI GLI EMENDAMENTI A DIFESA DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE; USMIA ESERCITO: Tutele per i militari, cancellati gli emendamenti proposti dalla maggioranza. Passa la fiducia alla Camera sul Dl sicurezza, Consiglio dei Ministri previsto venerdìApprovata la fiducia al governo, oggi alla Camera, sul decreto sicurezza passata con 203 sì, 117 no e 3 astenuti. L’approvazione definitiva è attesa entro venerdì per evitare la scadenza dei termini. msn.com