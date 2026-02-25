Decreto Sicurezza 2026 tutte le misure che riguardano la scuola | arresto per chi aggredisce il personale multe per i genitori cultura della legalità divieto di vendita coltelli LO SPECIALE
Il Decreto Sicurezza 2026 è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e introduce misure specifiche per le scuole. Tra le novità, l’arresto per chi aggredisce il personale scolastico, multe per i genitori di studenti coinvolti in violenze e il divieto di vendere coltelli nelle vicinanze degli istituti. La legge punta a rafforzare la tutela di insegnanti e studenti e a promuovere una cultura della legalità. Queste norme cambiano le regole nelle scuole italiane, creando nuovi limiti e responsabilità.
Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge sulla sicurezza. All'interno alcuni riferimenti significativi che riguardano il mondo della scuola. In questo speciale tutti gli argomenti specifici contenuti nel testo normativo. L'articolo Decreto Sicurezza 2026, tutte le misure che riguardano la scuola: arresto per chi aggredisce il personale, multe per i genitori, cultura della legalità, divieto di vendita coltelli. LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Decreto sicurezza: arresto per chi aggredisce Dirigenti, docenti e ATA sono pubblici ufficiali. Stretta sulla vendita dei coltelli ai minori, genitori responsabili in caso di reato del minore. BOZZACon l’approvazione del nuovo decreto sicurezza, si intensificano le pene per chi aggredisce dirigenti, docenti e personale ATA, che ora sono considerati pubblici ufficiali.
Valditara: “Chi aggredisce un lavoratore della scuola aggredisce lo Stato”. Arresto in flagranza e multe fino a 10mila euro contro le violenzeIl sistema scolastico italiano dà un segnale forte contro le aggressioni ai lavoratori della scuola, introducendo per la prima volta una giornata dedicata a sensibilizzare e denunciare i fenomeni di violenza.
