Decreto Sicurezza 2026 tutte le misure che riguardano la scuola | arresto per chi aggredisce il personale multe per i genitori cultura della legalità divieto di vendita coltelli LO SPECIALE

Decreto Sicurezza 2026 tutte le misure che riguardano la scuola | arresto per chi aggredisce il personale multe per i genitori cultura della legalità divieto di vendita coltelli

Il Decreto Sicurezza 2026 è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e introduce misure specifiche per le scuole. Tra le novità, l’arresto per chi aggredisce il personale scolastico, multe per i genitori di studenti coinvolti in violenze e il divieto di vendere coltelli nelle vicinanze degli istituti. La legge punta a rafforzare la tutela di insegnanti e studenti e a promuovere una cultura della legalità. Queste norme cambiano le regole nelle scuole italiane, creando nuovi limiti e responsabilità.