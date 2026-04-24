Decreto sicurezza ok definitivo alla Camera | le opposizioni cantano Bella Ciao

Nella giornata di oggi, l’Aula della Camera ha approvato definitivamente il decreto Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un’astensione. La discussione si è conclusa con le opposizioni che hanno intonato Bella Ciao, mentre il provvedimento ha ottenuto il via libera finale. La decisione segna il passaggio definitivo del decreto attraverso i passaggi parlamentari.

L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Sicurezza con 162 voti a favore, 102 contrari e un astenuto. Un voto lampo per evitare che scadessero i termini per la conversione in legge, fissati per il 25 aprile, caratterizzato dalla protesta delle opposizioni che, in apertura della seduta, si sono alzati in piedi e hanno cantato Bella Ciao. «Colleghi, abbiamo capito su, dobbiamo proseguire i nostri lavori», ha redarguito il presidente di turno Fabio Rampelli. In risposta, i deputati di Fratelli d’Italia hanno intonato l’ inno di Mameli alla fine della seduta. In Aula c’erano soltanto due ministri, dell’Interno Matteo Piantedosi e del Turismo Gianmarco Mazzi.🔗 Leggi su Lettera43.it

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