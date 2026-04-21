È stato presentato un decreto sostitutivo del decreto sicurezza che elimina la norma sull’incentivo agli avvocati per i rimpatri. Secondo il testo, gli avvocati devono ricevere comunque il pagamento, anche nel caso in cui il rimpatrio non si realizzi. La modifica riguarda la disciplina delle somme dovute agli avvocati coinvolti nelle pratiche di rimpatrio, senza che questa condizione influenzi la corresponsione delle spese professionali.

Un nuovo decreto “sostitutivo” per risolvere il nodo della norma del decreto Sicurezza, finita sotto la lente del Quirinale, che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono e favoriscono i rimpatri volontari dei loro assistiti. È questa l’ipotesi che si è fatta largo in queste ore nell’esecutivo. In pratica, contestualmente alla promulgazione della legge di conversione del Dl sicurezza sarà approvato e promulgato un nuovo decreto legge che sostituirà l’articolo 30 bis sui rimpatri. In questo modo il governo non corre il rischio che il decreto decada per l’ostruzionismo delle opposizioni. Nello specifico, il nuovo decreto dovrebbe prevedere alcuni passaggi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Decreto sicurezza, decreto sostitutivo per cancellare la norma sull’incentivo agli avvocati per i rimpatri

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