Al Quirinale si sta considerando la possibilità che il presidente firmi oggi il decreto sicurezza, accompagnandolo con una nota esplicativa. La firma del documento, che riguarda una legge approvata dal Parlamento, sembra prossima, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La decisione arriva in un contesto di discussioni sulla normativa e sulla sua applicazione. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo ai contenuti specifici della nota o ai tempi di pubblicazione.

Pasticcio brutto Previsto oggi il doppia via libera del Colle, anche al decreto correttivo. Il presidente vuole spiegare le ragioni delle sue scelte, senza sconti al pasticcio del governo. Mantovano canta già vittoria: «Il caso è chiuso». Le pressioni di Salvini: «Il decreto domani sarà legge» Pasticcio brutto Previsto oggi il doppia via libera del Colle, anche al decreto correttivo. Il presidente vuole spiegare le ragioni delle sue scelte, senza sconti al pasticcio del governo. Mantovano canta già vittoria: «Il caso è chiuso». Le pressioni di Salvini: «Il decreto domani sarà legge» Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Decreto sicurezza, Mattarella verso la firma con una «nota esplicativa»

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