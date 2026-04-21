Decreto sicurezza Mattarella a colloqui con Mantovano

Il presidente della Repubblica ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio al Quirinale. Durante l'incontro si è parlato del decreto sicurezza, in particolare della norma sugli incentivi ai legali che assistono migranti nel ricorso al rimpatrio volontario. La norma ha incontrato alcune riserve da parte del Quirinale, che si è espresso con un tono di fermezza.

Il decreto sicurezza: il sottosegretario alla presidenza del consiglio Mantovano al Quirinale. Il colle frena sulla norma degli incentivi ai legali che fanno ricorso al rimpatrio volontario per i loro assistiti migranti. L’ipotesi di un nuovo decreto in Cdm. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Decreto sicurezza, Mattarella a colloqui con Mantovano Decreto sicurezza, Mattarella a colloqui con Mantovano Notizie correlate Decreto Sicurezza, il sottosegretario Mantovano al Colle per incontro con MattarellaIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio... Decreto Sicurezza, il sottosegretario Mantovano al Colle per un incontro con MattarellaIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dl sicurezza, Mattarella avverte: così non lo firmo; Dl Sicurezza, Mattarella ferma tutto. Il Governo presenterà un nuovo decreto; Mattarella al governo: il decreto sicurezza va aggiustato (di F. Olivo); Mantovano da Mattarella: il dl Sicurezza va cambiato. Mattarella ha chiesto di cambiare il decreto sicurezzaPer il presidente della Repubblica la norma sui rimpatri volontari non va bene, e la maggioranza ha trovato una soluzione creativa per andargli incontro ... ilpost.it Decreto Sicurezza, arriva lo stop di Sergio Mattarella: cosa succede ora?Il nuovo Decreto Sicurezza prevede un bonus per gli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti, questa norma, però, non ha ottenuto il benestare di Sergio Mattarella, non intenzionato dunque a firm ... notizie.it Daniela Morfino. . Altro che “decreto sicurezza”, qui siamo davanti a un vero e proprio “decreto insicurezza”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto sapere chiaramente che non promulgherebbe la legge di conversione se includesse una nor facebook Il governo si è impantanato sul nuovo decreto “Sicurezza”. Il presidente della Repubblica ha chiesto di correggere la norma sugli avvocati e i rimpatri, ma non è chiaro come l’esecutivo voglia intervenire. x.com