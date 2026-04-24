Decreto Sicurezza le opposizioni intonano Bella Ciao alla Camera poco prima del voto – Video

Prima della votazione finale sul Decreto Sicurezza, le opposizioni hanno cantato ‘Bella Ciao’ in Aula alla Camera. L’evento si è verificato poco prima che si arrivasse alla decisione sul provvedimento, attirando l’attenzione dei presenti. La scena è stata ripresa e diffusa sui social, suscitando reazioni di vario genere tra i partecipanti alla seduta. La protesta musicale ha interrotto momentaneamente la discussione in aula.

In apertura della seduta per la votazione finale sul Dl Sicurezza, le opposizioni hanno intonato ‘Bella Ciao‘ in Aula alla Camera. Dai banchi le opposizioni hanno cantato battendo le mani e mostrando la Costituzione. Riccardi Ricciardi, del Movimento 5 stelle, ha poi preso la parola per augurare “buon 25 aprile” citando tutti i luoghi della resistenza. Meloni insultata incassa la solidarietà di tutti. Ora risponda ad alcune domande 25 aprile “Usare il passato per leggere il presente? Non funziona. Ma Resistenza è occuparsi delle origini della democrazia”: intervista alla storica Chiara Colombini “Kebab buono, peccato per il personale”, “Servizio rigoroso, quasi militare”: le recensioni ironiche alla nuova sede del partito di Vannacci a Firenze Dl Sicurezza è legge.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Decreto Sicurezza, le opposizioni intonano Bella Ciao alla Camera poco prima del voto – Video Notizie correlate Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano ‘Bella Ciao’(Adnkronos) – I deputati dell'opposizione intonano ‘Bella ciao’ in aula alla Camera. Decreto sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano “Bella ciao”Si apre la seduta della Camera dove è previsto il voto sul decreto sicurezza e dai banchi delle opposizioni, con i deputati tutti in piedi, sale il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dl sicurezza, approvato in Senato. Frizioni nella maggioranza, opposizioni protestano: zero diritti; Dl sicurezza, Camera boccia pregiudiziali di incostituzionalità. Opposizioni occupano banchi Governo; Governo pone fiducia sul dl sicurezza e annuncia la correzione, caos alla Camera; Approvato il dl Sicurezza, proteste delle opposizioni contro il Governo Meloni. Decreto sicurezza, ok definitivo alla Camera: le opposizioni cantano Bella CiaoL'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Sicurezza: protesta delle opposizioni che hanno cantato Bella Ciao. lettera43.it Decreto Sicurezza, le opposizioni intonano Bella Ciao alla Camera poco prima del voto – VideoAlla Camera i deputati dell'opposizione intonano Bella Ciao e mostrano la Costituzione prima del voto sul Decreto Sicurezza ... ilfattoquotidiano.it La Camera approva il decreto Sicurezza. Ora il Cdm per il decreto correttivo sui rimpatri - facebook.com facebook Decreto Sicurezza, «testo scritto male». Lo dicono anche i deputati di destra x.com