Alla Camera il voto sul decreto sicurezza le opposizioni intonano ‘Bella Ciao’
Alla Camera dei Deputati, poco prima del voto sul decreto sicurezza, i deputati dell'opposizione hanno iniziato a cantare ‘Bella Ciao’. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle ha chiesto di intervenire sul tema del 25 aprile, momento in cui tutto il gruppo ha intonato la canzone. L’episodio si è verificato durante la seduta, mentre si discuteva della legge in questione.
(Adnkronos) – I deputati dell'opposizione intonano ‘Bella ciao’ in aula alla Camera. Poco prima del voto sul Dl sicurezza, il capogruppo del M5S Riccardo Ricciardi ha chiesto la parola per intervenire sul 25 aprile, quindi tutta l’opposizione ha cominciato a cantare ‘Bella ciao’. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 .🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Decreto sicurezza, le opposizioni in aula intonano Bella Ciao prima del voto alla Camera
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