Alla Camera il voto sul decreto sicurezza le opposizioni intonano ‘Bella Ciao’

Alla Camera dei Deputati, poco prima del voto sul decreto sicurezza, i deputati dell'opposizione hanno iniziato a cantare ‘Bella Ciao’. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle ha chiesto di intervenire sul tema del 25 aprile, momento in cui tutto il gruppo ha intonato la canzone. L’episodio si è verificato durante la seduta, mentre si discuteva della legge in questione.