Decreto sicurezza Mauri Pd | Il governo inventa emergenza dove non c’è e ignora i problemi veri

Da fanpage.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito intorno al decreto sicurezza si accende ancora di più dopo l’approvazione in Parlamento. Mauri del Pd critica il governo, accusandolo di creare un falso allarme e di ignorare i problemi concreti legati alla sicurezza. Le opposizioni parlano di misure troppo dure e di una politica che non affronta davvero le questioni sul campo. La tensione tra maggioranza e minoranza si fa sentire, mentre sui giornali cresce la polemica.

All'indomani dell'approvazione del decreto Sicurezza, il confronto politico si inasprisce. Le opposizioni parlano di misure emergenziali e di un'impostazione repressiva che non risolve i problemi reali della sicurezza. Fanpage.it ne ha parlato con Matteo Mauri, deputato e responsabile nazionale Sicurezza del Partito Democratico.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

