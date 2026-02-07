Decreto sicurezza Mauri Pd | Il governo inventa emergenza dove non c'è e ignora i problemi veri

Dopo l’approvazione del decreto Sicurezza, il dibattito si scalda. Mauri del Pd critica il governo, che secondo lui crea un’emergenza dove non c’è e si concentra su misure repressive invece di affrontare i problemi veri. Le opposizioni condividono questa linea e parlano di una manovra che rischia di essere troppo punitiva e poco efficace.

All'indomani dell'approvazione del decreto Sicurezza, il confronto politico si inasprisce. Le opposizioni parlano di misure emergenziali e di un'impostazione repressiva che non risolve i problemi reali della sicurezza. Fanpage.it ne ha parlato con Matteo Mauri, deputato e responsabile nazionale Sicurezza del Partito Democratico.🔗 Leggi su Fanpage.it

Mauri: Un pasticcio nato dalla volontà di colpire il dissensoIl responsabile sicurezza dem: Un decreto sul nulla, zero prevenzione. Sul terrorismo irresponsabile strumentalizzazione ... repubblica.it

Sicurezza, Pd e M5s: propaganda e fuffaL'ennesimo decreto Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri si presenta per quello che è: propaganda politica, costruita sullo scontro e sull'uso sistematico della paura. Così Boccia, capogrup ... rainews.it

Lo schema di decreto sicurezza approvato il 5 febbraio contiene norme che rischiano di essere di difficile attuazione ed efficacia, di dubbia costituzionalità, inclini a essere usate in modo arbitrario e destinate a restringere gli spazi di libertà. x.com