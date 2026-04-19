Decreto Sicurezza | corsa in Aula per blindare i rimpatri
Il governo sta preparando l’approvazione definitiva del decreto sicurezza, che riguarda i rimpatri dei migranti, prevista per martedì alla Camera. La discussione in aula si svolge in un clima di tensione, con molte resistenze da parte del mondo forense e delle opposizioni parlamentari. La normativa, già approvata in prima lettura, si trova ora alla fase finale di approvazione, con i parlamentari pronti a votare in modo rapido.
Il governo si appresta a blindare la normativa sui rimpatri dei migranti con l’approvazione definitiva del decreto sicurezza previsto per martedì alla Camera, nonostante le forti resistenze sollevate dal mondo forense e dalle opposizioni parlamentari. L’iter legislativo, caratterizzato da una corsa contro il tempo per evitare la decadenza del provvedimento entro sabato, vede al centro della contesa un emendamento che introduce incentivi economici per facilitare i rientri volontari assistiti. Dinamiche legislative e la gestione del tempo parlamentare. La tempistica politica non concede margini di manovra per modifiche strutturali al testo, poiché un eventuale ritorno del provvedimento al Senato costringerebbe il Governo a affrontare una terza lettura, compromettendo la stabilità dell’intero pacchetto sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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