Decreto Sicurezza governo pone la fiducia | su rimpatri e remigrazione centrodestra insegue Vannacci

Il governo ha deciso di mettere la fiducia sul decreto Sicurezza, che sarà sottoposto a voto domani. Il provvedimento riguarda principalmente questioni legate a rimpatri e remigrazione. Nel frattempo, si sono susseguite proteste e polemiche da parte di alcune forze politiche e associazioni. La discussione sul decreto ha acceso il dibattito pubblico, mentre l’esecutivo insiste sulla volontà di approvare il testo senza modifiche.

Il governo pone la fiducia sul decreto Sicurezza, che verrà votata domani. Ma il caos creato dalla norma sui rimpatri, bloccata dai rilievi del Quirinale, non si è ancora risolto: domani dovrebbe arrivare un decreto correttivo del governo, che continua a rivendicare l'incentivo per gli avvocati che si occupano delle procedure di rimpatrio dei migranti. Secondo le opposizioni la maggioranza sta solo cercando di inseguire la destra di Vannacci e Futuro Nazionale sui suoi temi, evocando la "remigrazione".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dl sicurezza, il governo pone la fiducia. Meloni: «Norma sui rimpatri resta, nessun pasticcio». Conte: gravissimoIl governo porrà la fiducia al decreto sicurezza in discussione nell'aula della Camera. Decreto Ucraina, il governo pone la fiducia. La sfida di VannacciIl governo ha posto la fiducia alla Camera sul decreto Ucraina, che prevede nuove forniture di mezzi ed equipaggiamenti militari a Kiev. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il nuovo fermo preventivo di polizia; DL sicurezza, avvocati e magistrati contro gli incentivi sui rimpatri e l’abrogazione del gratuito patrocinio; Decreto Sicurezza oggi alla Camera con la fiducia. Seduta fiume fino a notte fonda ma nessuna modifica nonostante l'altolà del Quirinale; Amodio: Nessun avvocato può essere asservito al potere politico. Decreto Sicurezza, governo pone la fiducia: su rimpatri e remigrazione centrodestra insegue VannacciIl governo pone la fiducia sul decreto Sicurezza, che verrà votata domani. Ma il caos creato dalla norma sui rimpatri, bloccata dai rilievi del Quirinale, non si è ancora risolto: domani dovrebbe ... fanpage.it Decreto sicurezza, domani voto di fiducia. Meloni: Nessun pasticcio, norma rimpatri rimane. Protesta delle opposizioni in aulaSono fissate per le 16 di domani le dichiarazioni di voto e, a seguire, il voto di fiducia sul Decreto sicurezza. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, fissando poi l'esame dei ... adnkronos.com Noi oggi non stiamo discutendo un decreto sicurezza. Stiamo discutendo l’ennesimo decreto-vetrina di un Governo che continua a confondere la propaganda con la politica criminale, il titolo di giornale con la legge penale, la paura con la prevenzione. Un pro - facebook.com facebook "Sul decreto sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati". Lo dice la premier Giorgia Meloni parlando con i giornalisti al Salone del Mobile di Milano x.com