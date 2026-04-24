Il Consiglio dei ministri ha deciso di approvare un nuovo testo del Decreto Sicurezza, definendo la questione come chiusa. Oggi sono state introdotte alcune correzioni per rispondere alle richieste di modifiche provenute dal Quirinale e dagli avvocati. Le opposizioni hanno espresso forte dissenso, gridando contro la decisione. La discussione si è concentrata sulle modifiche apportate al decreto, che ora passerà alla fase finale di approvazione.

«Il caso è chiuso»: parola del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ieri, a margine di una cerimonia al Quirinale, ha commentato il tribolato iter del decreto Sicurezza. Proprio Mantovano, lo ricordiamo, lunedì scorso è salito al Colle per registrare le perplessità del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in relazione ad alcuni punti del decreto, approvato definitivamente e sul quale il governo ha posto la fiducia. I rilievi del Colle riguardano l’articolo 30 bis del decreto, che prevede un bonus di 615 euro per gli avvocati i cui clienti scelgono il rimpatrio volontario senza opporsi. Un altro...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Decreto Sicurezza, «il caso è chiuso». Oggi le «correzioni»

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