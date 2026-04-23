Decreto Sicurezza il governo tira dritto Mantovano | Caso chiuso Domani il CdM

Da secoloditalia.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di proseguire sulla strada del Decreto Sicurezza senza modifiche. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha dichiarato che il caso è considerato chiuso e che domani si terrà un Consiglio dei ministri per discutere ulteriormente. La decisione arriva dopo settimane di dibattito e tensioni tra le forze politiche coinvolte nel provvedimento. Nessuna variazione è prevista prima dell'incontro ufficiale di domani.

« Sì, il caso è chiuso »: con queste parole il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se dopo la sua interlocuzione con il Presidente della Repubblica Mattarella e l’ ok definitivo della Camera al decreto Sicurezza, il Governo approverà un decreto ad hoc sulla questione relativa alla norma sugli incentivi per i rimpatri per risolvere la questione. A margine della cerimonia al Quirinale per i 70 anni della Consulta parlando del decreto sicurezza, Mantovano ha anche sottolineato che quella in oggetto « Non è una norma sugli avvocati: è una norma di aiuto al migrante che ha scelto liberamente la procedura di rimpatrio assistito».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Decreto Sicurezza, il governo tira dritto. Mantovano: «Caso chiuso». Domani il CdM

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