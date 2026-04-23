La Camera ha approvato il decreto Sicurezza, includendo una norma sul bonus pro rimpatri destinato agli avvocati, che però sarà eliminata nelle prossime correzioni previste in Consiglio dei ministri. La discussione sulla legge ha suscitato attenzione, ma la decisione definitiva sulla cancellazione del bonus sarà presa nelle prossime ore. La stessa approvazione del decreto è arrivata in un clima di attesa per i cambiamenti futuri.

Ok della Camera al testo con la discussa norma sul bonus pro rimpatri per gli avvocati (che però verrà cancellato). Opposizioni critiche. I vannacciani: «È un dl timidezza». L’aula della Camera ha approvato ieri in via definitiva il decreto Sicurezza, sul quale il governo ha posto la fiducia. I voti favorevoli sono stati 203, i contrari 117 e 3 gli astenuti. Il decreto contiene la norma al centro delle perplessità del Quirinale (e degli avvocati), ovvero quella che prevede il bonus di 615 euro per i legali i cui clienti scelgano il rimpatrio volontario, senza opporsi, e quella che assegna il compito di erogare il bonus al Consiglio nazionale forense.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il decreto Sicurezza passa. Ma già domani in cdm arriveranno le correzioni

Decreto Sicurezza 2026 e novità coltelli | RegolArmi #58

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