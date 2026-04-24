Decreto sicurezza Cuperlo cita Cetto La Qualunque | Ogni 5 migranti un elettore in omaggio senzadubbiamente - VIDEO
Durante una seduta parlamentare, il deputato del Partito Democratico ha fatto riferimento a un personaggio comico, Cetto La Qualunque, nel corso di un intervento in aula. La sua battuta riguardava il rapporto tra migranti e potenziali elettori, sostenendo in modo ironico che ogni cinque migranti rappresentano un elettore in omaggio. La frase ha attirato l’attenzione e generato reazioni tra gli altri presenti.
Il parlamentare del Pd Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera per ironizzare sull'articolo 30-bis del decreto sicurezza, che prevede un premio economico agli avvocati da 615 euro per l'ottenimento del rimpatrio volontario dei migranti loro assistiti Il parlamentare del Pd Gianni C.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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