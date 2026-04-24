Decreto sicurezza Cuperlo cita Cetto La Qualunque | Ogni 5 migranti un elettore in omaggio senzadubbiamente - VIDEO

Durante una seduta parlamentare, il deputato del Partito Democratico ha fatto riferimento a un personaggio comico, Cetto La Qualunque, nel corso di un intervento in aula. La sua battuta riguardava il rapporto tra migranti e potenziali elettori, sostenendo in modo ironico che ogni cinque migranti rappresentano un elettore in omaggio. La frase ha attirato l’attenzione e generato reazioni tra gli altri presenti.