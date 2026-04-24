In aula, il deputato del Partito Democratico ha espresso critiche nei confronti del bonus di 615 euro destinato ai rimpatriati. La questione riguarda la proposta di legge sul Decreto Sicurezza, che prevede questa misura specifica. La discussione si concentra sulla validità e l’efficacia di questa forma di sostegno economico, oltre alle modalità di distribuzione e alle eventuali ripercussioni sul sistema di accoglienza.

? Cosa sapere Il deputato Pd Gianni Cuperlo contesta in Camera il bonus di 615 euro per i rimpatriati.. La norma prevede premi economici agli avvocati che ottengono il ritorno volontario dei migranti.. Durante la seduta fiume alla Camera sul decreto sicurezza, il deputato del Pd Gianni Cuperlo ha attaccato l’articolo 30-bis utilizzando una satira tagliente ispirata al personaggio di Cetto La Qualunque per denunciare premi economici ai rimpatriamenti. Il dibattito parlamentare si è acceso quando l’esponente della commissione ha messo in luce le criticità di una norma che prevede l’erogazione di 615 euro agli avvocati che riescono a ottenere il ritorno volontario dei migranti assistiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Decreto Sicurezza: Cuperlo attacca il bonus per i rimpatriati

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