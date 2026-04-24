Nella giornata di oggi, la Camera ha approvato definitivamente il decreto sicurezza, con un voto che ha evidenziato divisioni tra i membri della maggioranza. La discussione si è protratta per due giorni, durante i quali si sono svolte diverse proteste e tensioni tra i parlamentari. L’approvazione ha concluso un lungo percorso legislativo caratterizzato da scontri e confronti tra le diverse forze politiche presenti in aula.

Roma - Via libera definitivo alla Camera dopo due giorni di confronto serrato tra maggioranza e opposizione, tra cori, polemiche politiche e nuove misure sui rimpatri volontari Il decreto sicurezza è diventato ufficialmente legge dopo il voto della Camera dei Deputati, che ha dato il via libera con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. Il provvedimento è stato approvato al termine di una lunga maratona parlamentare durata due giorni, culminata nella mattinata con il voto finale dopo la fiducia posta dal governo. In Aula erano presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il vicepremier Matteo Salvini, protagonisti di una giornata segnata da forti contrapposizioni politiche.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Decreto sicurezza approvato tra tensioni e proteste: Aula spaccata sul voto finale

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