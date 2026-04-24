La Camera ha approvato il decreto sicurezza con 162 voti favorevoli e 102 contrari. La legge introduce norme più severe sulle pene e amplia i poteri delle forze di polizia. La discussione in aula è stata intensa e ha suscitato molte reazioni tra i parlamentari. La nuova normativa entrerà in vigore nelle prossime settimane e riguarda diversi aspetti dell’ordine pubblico.

? Cosa sapere La Camera approva il decreto sicurezza con 162 voti favorevoli e 102 contrari.. Nuove norme inaspriscono le pene e ampliano i poteri operativi della Polizia.. La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al decreto sicurezza dopo una maratona parlamentare di due giorni, approvando il provvedimento con 162 voti favorevoli e 102 contrari, mentre un solo deputato si è astenuto. Il clima tra i banchi di Roma è stato elettrico, lontano dalla calma che ci si aspetterebbe in un pomeriggio di aprile. Mentre le strade si preparano alla ricorrenza del 25 Aprile, l’Aula è diventata il palcoscenico di uno scontro frontale tra maggioranza e opposizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Decreto Sicurezza approvato: Aula infuocata e nuovi poteri alla Polizia

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