Medicina territoriale | Schillaci rilancia il ruolo dei medici

Il ministro della salute ha incontrato i governatori regionali per presentare una nuova riforma dedicata alla medicina territoriale. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dei medici nelle Case di comunità, strutture che dovrebbero diventare punti di riferimento per l’assistenza sanitaria locale. La proposta prevede l’integrazione di più professionisti e un ampliamento delle funzioni dei medici di base all’interno di queste strutture.

? Cosa sapere Schillaci presenta ai governatori la riforma per integrare i medici nelle Case di comunità.. Il nuovo modello multidisciplinare deve consolidare la medicina territoriale entro la chiusura Pnrr.. Il ministro Schillaci ha presentato oggi ai governatori delle Regioni la proposta di riforma della medicina territoriale, delineando un nuovo modello per i medici di famiglia che dovrà integrarsi nelle strutture previste dal Pnrr. Durante una seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e Province autonome, il vertice della Sanità ha illustrato i pilastri di un intervento che mira a rendere pienamente operative le Case di comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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