Ok all' accordo sui medici di base | tra Aft e orari lunghi cosa cambia per i cittadini

La Regione ha raggiunto un accordo con le organizzazioni dei medici di base, considerato da molti come un passo importante. Ora si lavora per migliorare gli orari e le condizioni dei medici, con l’obiettivo di offrire un servizio più stabile ai cittadini. La firma è arrivata dopo mesi di trattative con Fimmg, Cisl e Fmt. Gli aggiornamenti sui cambiamenti nelle modalità di lavoro e sui nuovi orari arriveranno a breve, ma già si parla di un nuovo modo di gestire le visite e le disponibilità.

Ambulatori aperti 12 ore, Case della comunità centrali ed équipe: "Migliorerà la tutela della salute de la gestione del lavoro da parte dei medici” Un accordo “storico”, secondo l'assessore regionale alla salute, Massimo Fabi, e il presidente della Regione, Michele de Pascale, quello che riguarda la medicina generale, siglato con Fimmg, Cisl e Fmt. “Un accordo fortemente innovativo, che potrà diventare un punto di riferimento anche a livello nazionale – commentano de Pascale e Fabi –. Al termine di un percorso lungo e complesso, nel quale abbiamo sempre creduto e nel quale le stesse rappresentanze sindacali hanno espresso il massimo sforzo e impegno, possiamo dirci molto soddisfatti, perché l’assistenza sanitaria ai cittadini e alle cittadine della nostra regione, grazie a questo accordo, migliorerà”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Questa sera a Bologna si è chiusa una lunga trattativa tra i medici di base e la Regione Emilia-Romagna.

La Regione Emilia-Romagna e i medici di base hanno raggiunto un’intesa importante.

Parola d’ordine Aft - Aggregazioni Funzionali Territoriali, ovvero équipe di medici che lavoreranno insieme a infermieri e specialisti. E’ questo il pilastro del nuovo accordo per la medicina generale, siglato tra Regione e sindacati Fimmg, Cisl e Fmt. Medici di b facebook

E-R, con il nuovo accordo i medici di base sono consultabili 12 ore al giorno. Il "pilastro" delle Aft, più accessibilità e meno burocrazia #ANSA x.com