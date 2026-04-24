Debiti russi sotto copertura | il piano di Essar a Mauritius

Un'azienda russa ha spostato miliardi di debiti verso una banca statale russa da Cipro a Mauritius, secondo quanto riportato. L'operazione, che sembra aggirare le sanzioni internazionali, ha attirato l'attenzione delle autorità britanniche, che stanno valutando le implicazioni legali di questa mossa. La vicenda riguarda un trasferimento finanziario significativo e coinvolge questioni di conformità alle restrizioni imposte da diversi paesi.

? Cosa sapere Essar trasferisce miliardi di debiti verso la banca russa VTB da Cipro a Mauritius.. L'operazione elude le sanzioni internazionali e sollecita l'intervento delle autorità britanniche.. A Mauritius, a oltre 6.400 chilometri di distanza dalle tensioni geopolitiche che hanno colpito l’Europa, il gruppo Essar ha spostato miliardi di dollari di prestiti legati alla banca russa VTB, aggirando di fatto le restrizioni internazionali che colpiscono il Cremlino. Questa manovra finanziaria, che coinvolge sussidiarie della branca britannica Essar Energy, solleva interrogativi sulla reale capacità delle sanzioni di bloccare i flussi monetari dopo l'invasione dell'Ucraina iniziata nel marzo 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Debiti russi sotto copertura: il piano di Essar a Mauritius Notizie correlate Leggi anche: Debiti e vendetta: il piano folle della banda di Chicago Sottomarini russi sotto i nostri mari: la guerra invisibile che si combatte sotto l’EuropaIncaricati di spiare le infrastrutture sommerse per le comunicazioni, i sottomarini di Mosca sono ricercati delle marine militari dei paesi Nato.