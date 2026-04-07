Rai 4 trasmetterà lunedì 6 aprile alle 21.20 la prima visione de La banda di Chicago, un thriller diretto da Seth Savoy che esplora il conflitto tra diverse classi sociali e generazioni attraverso una storia basata su eventi reali. Il racconto si concentra su Lance Zutterland, un giovane che ha appena concluso gli studi universitari ma si ritrova a gestire un pesante carico di debiti accademici senza trovare opportunità di lavoro concrete. Questa condizione di precarietà lo spinge a unirsi a Ellis, un leader carismatico che coordina un gruppo di ribelli a Chicago. La trama segue l’evoluzione di questa banda, che decide di colpire i centri del potere finanziario organizzando rapine nelle dimore più lussuose della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debiti e vendetta: il piano folle della banda di Chicago

Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. rinnovate per una nuova stagioneLe tre serie della NBC sono state tutte rinnovate per un'altra stagione, confermando il continuo interesse del pubblico per la televisione lineare e...

La banda di Chicago su Rai 4: thriller ispirato a fatti veri con Patrick SchwarzeneggerUn gruppo di giovani disillusi organizza colpi contro ricchi e potenti, ma la ribellione si trasforma in spirale di violenza.

Argomenti più discussi: Stasera in TV Film prima serata, domenica 29 Marzo, i Programmi TV di Questa Sera; La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel caccia Leocadia dalla tenuta e si prende la sua vendetta!; Anticipazioni La Promessa degli episodi visti fino al 28 marzo 2026: Manuel caccia Leocadia dalla tenuta e si prende la sua vendetta!.

Prestiti consolidamento debiti ottobre 2025: offerte da Younited, Findomestic, Agos e CompassNel mese di ottobre 2025 il mercato dei prestiti consolidamento debiti offre diverse opportunità interessanti per chi vuole alleggerire il proprio piano di rimborso mensile. Le condizioni proposte da ... facile.it

TRIS Siracusa. . Adesione alla definizione agevolata dei tributi locali, moduli disponibili. Si può chiedere di saldare i debiti nei confronti del Comune di Siracusa, beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi. - facebook.com facebook

Milano-Cortina, i debiti con il Coni li salda il governo. @lVendemiale x.com